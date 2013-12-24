استنفار أمني كبير بمطار القاهرة الدولي بعد الحادث الإرهابي بمديرية أمن الدقهلية

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء حالة من الاستنفار الأمني وتشديد الإجراءات الأمنية ورفع حالة الطوارئ على مداخل و مخارج صالات السفر والوصول ومباني المطار والطرق المؤدية إليه وتكثيف الخدمات الأمنية بدائرة المطار عقب حادث الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مديرية امن الدقهلية وراح ضحيته 12 شخصا وأكثر من 105 مصابين .

تفقد اللواء علاء الدين علي مدير أمن مطار القاهرة الدولي الإجراءات الأمنية بالشركات المحيطة بالمطار ووزارة الطيران المدني وصالات السفر والوصول والأكمنة الثابتة للتأكيد على أمن وسلامة الركاب والمنشآت في إطار حالة الاستنفار الأمني, قال مدير امن المطار تم الاستعانة برجال العمليات الخاصة لتأمين الأكمنة الموجود على مدخل مطار القاهرة من جميع الاتجاهات ، كما انتشرت الكمائن المرورية بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة وانتشرت المدرعات بالأماكن الحيوية بالإضافة إلي تواجدها بجوار الأكمنة وذلك لخصوصية المطار كمنشاة حيوية دولية .

أكد اللواء علاء الدين أن كافة مداخل ومخارج المطار مؤمنة تماما بالتنسيق بين مختلف قوات الشرطة , أشار إلي استخدام أجهزة اكتشاف المفرقعات بالأكمنة لفحص السيارات قبل دخولها إلي صالات المطار وساحات انتظار السيارات , وقال هناك كمائن مرورية على كافة المداخل والمخارج بخلاف التأمين الكامل للمراكز الحيوية كبرج المراقبة الجوية ومركز الملاحة والعمليات الجوية ووزارة الطيران المدني ومواقف انتظار السيارات وصالات المودعين والمستقبلين , أضاف تم الاستعانة بالكلاب البوليسية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات للمرور الدائم على ساحات انتظار السيارات في كافة مواقف السيارات بجميع المباني وصالات المودعين والمستقبلين بخلاف المسح الشامل لكافة المباني والمنشآت و ارض المهبط , أشار إلي أن هناك إجراءات أمنية صارمة على الحقائب والشحن الجوى بقرية البضائع وحقائب الركاب بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية وجمارك المطار ، شدد علاء الدين علي أن المطارات والموانئ خط احمر أمام الجميع لأنها البوابة الأولى للبلاد ولا يمكن تجاوزه .

أشار مدير امن المطار إلى أنه تم وقف جميع الأجازات للضباط والقيادات وتشكيل غرفة عمليات من كافة الأجهزة الأمنية بالمطار لمتابعة الموقف والاستعداد لأي أعمال تخل بالأمن والسلامة.