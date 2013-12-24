“الاستعلامات” تطالب الإعلام الدولي بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب

أدانت الهيئة العامة للاستعلامات الحادث الإرهابى الذي وقع مساء أمس الاثنين في مديرية أمن الدقهلية، وخلف العشرات من القتلى والمصابين، مطالبة الإعلام الدولي بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب.

واستنكر رئيس الهيئة السفير أمجد عبدالغفار، الحادث ووصفه بـ”العمل الإجرامي الذي يثبت بجلاء أن ما تخوضه الدولة المصرية هو حرب شريفة في مواجهة العنف والإرهاب الذي يمارس ضد الشعب المصري منذ ثورة 30 يونيو”.

وأكد رئيس الهيئة – في بيان أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء – أن الحادث الإرهابي يثبت أن الشعب المصري كان على حق عندما قام بثورته، وأنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي انطلقت بإصدار مسودة الدستور الجديد، رغم أنف الإرهاب والإرهابيين وسيحقق طموحه وآماله نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وطالبت الهيئة ممثلي الإعلام الدولى في مصر وفي الخارج أن يعوا الحقيقة، ويدركوا حجم الإرهاب الذي تتعرض له الدولة المصرية، وثقل المسئولية الملقاة على عاتقها من اقتلاع جذور الإرهاب الذي يتعين على العالم الحر بدوله وإعلامه وفعالياته أن يدينه بكل وضوح.

كما دعت الإعلام ممثلي الإعلام الدولي للمساهمة بدور إيجابى وفعال فى حشد الدعم العالمي إعلاميا ومعنويا لمصر في حبها ضد الإرهاب لكى تلحق بركب الحرية والديمقراطية وتستعيد أمنها وآمالها.

أ ش أ