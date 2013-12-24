بالصور| إطلاق اسم خليفة بن زايد على أحد ميادين الأقصر

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 11 دقيقة

أعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على ميدان الكومنولث، أحد أكبر ميادين الأقصر، تقديرا لدولة الإمارات وموقفها المشرف المساند للشعب المصرى.

كان وزير الدولة الامارتى الدكتور سلطان الجابر، تفقد مساء أمس وحدة صحية تحت الإنشاء ضمن المشروع القومى لإنشاء 78 وحدة صحية على مستوى الجمهورية تحت رعاية دولة الإمارات.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح وشاحي وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المشروع يتضمن إحلال وتجديد ثلاث وحدات صحية بالمحافظة، هم الوحدة الصحية بقرية الزمام والوحدة الصحية بقرية باويل والوحدة الصحية بالمساوية.

وقال العميد أحمد معوض رئيس مركز ومدينة القرنة، إن تكلفة انشاء الوحدة تبلغ 2 مليون ونصف، بمساحة نحو 1300 متر، ويتولى تنفيذ المشروع القوات المسلحة.