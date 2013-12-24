هذه هي أبرز انفرادات "سيدتي نت" في 2013

نجحت "سيدتي نت"، كعادتها، في تحقيق العديد من الانفرادات الصحفية، ومنها الانفراد بخبر زواج الفنان صابر الرباعي من زوجته الجديدة إخلاص جنيفان وحوار مع زوجته الأولى سليمة الفقيه كشفت خلاله الكثير من الأسرار حول حياتها مع صابر.

زوجتا صابر

سليمة حائزة على دكتوراه في الإدارة والتسويق ومديرة فرع لأحد المصارف في تونس وحائزة على جائزة أفضل ممثلة هاوية.

اليوم وبعد انفصالها عن زوجها صابر الرباعي، وبعد عدّة محاولات معها من قبل الوسائل الإعلامية ورفضها إجراء أي لقاء يخصّ طلاقها، استطاعت "سيدتي نت " أن تنفرد في أوّل ظهور إعلامي لها من منطلق ثقتها الكاملة بـ "سيدتي نت". وقد أعلنت فيه السيدة سليمة حيثيّات انفصالها عن زوجها صابر. وقالت:" قرّرت أن أكون الجندي المجهول خلفه ليحقّق طموحه الفني، وهذا ما حصل فعلاً. وكنت بالنسبة له المرجع الذي يعود إليه في اختياراته الفنية. فكان عندما يختار أية أغنية من ملحّن أو شاعر ما يقول لهما: "قبل أن أختارها، يجب أن أُسمعها لزوجتي. فأنا أستبشر خيراً في ذوقها واختياراتها". وأغنية "أتحدّى العالمط قبل أن يختارها صابر من الملحن صلاح الشرنوبي، اتّصل بي من مصر وأسمعني إيّاها. وعندما سمعتها، بكيت. فعرف حينها صابر أنّ الأغنية "ستضرب" (ستنجح جداً)، فاختارها. وبعد ذلك، قدّم ألبوم "أتحدى العالم" هدية لي".

صابر الرباعي في القفص الذهبي مجدداً

طليقة صابر الرباعي في حوار حصري:لن أسامح زوجته الثانية

خالد محمد عبده

وأيضاً ظهور الابن الأصغر لفنان العرب محمد عبده الذي أراد من خلال علاقته الطيبة وثقته بـ"سيدتي نت" أن يخصّه حصرياً دون سواه بالصور اﻷولى لابنه خالد من زوجته الثانية السيدة سعاد من وهران الجزائر (مواليد فرنسا) . وقد أثمر زواجه عن وﻻدة ابنه خالد الذي أعاد إليه أيضاً السعادة والفرح وملأ عليه دنياه بكثير من البهجة. وقد قال محمد عبده لـ"سيدتي نت" إنه مهما كان مرهقاً من العمل وبمجرد رؤيته لخالد ينسى تعبه وإرهاقه. فهو حريص على مصاحبة عائلته الجديدة أينما سافر وأينما حلّ فكلاهما ﻻ يقوى على مفارقة الآخر.

حصرياً: الصور الأولى لخالد ابن محمد عبده

منزل نوال التركي

كما كان لـ"سيدتي نت " السبق بزيارة الفنانة نوال الكويتية في منزلها في تركيا حيث انفردت بتصويره وبإجراء لقاء معها حول الفن والزواج وابنتها حنين. ومما قالته نوال لـ"سيدتي نت ":" زوجي مشعل لم يغيّر شيئاً بي. هو يريدني كما أنا. هناك أشياء أعرف مسبقاً أن مشعل لا يحبها فلا أفعلها أبداً وأمتنع عن أي شيء يضايقه أو يزعجه. ولا أسمح لنفسي أن "أمشّي" (أفرض) كلمتي على زوجي. بالعكس، هو القائد ولست أنا. نتناقش سوياً لكن هو "ريّسنا في البيت". أما ابنتي حنين فمن لحظة ولادتها أضاءت النور في حياتي".

طبيب الوسوف

كما التقت "سيدتي نت" خليل التوبات طبيب الفنان جورج وسوف في أول حوار له مطمئناً الجميع عن صحة الوسوف بعد الجدل الذي أثاره اختفاؤه بسبب مرضه.

حصرياًَ طبيب الوسوف يروي القصّة الكاملة لمرضه

النقاد الخفيون

وقد حققت فكرة نقّاد "سيدتي نت" الخفيين لبرنامج "آرابز غوت تالنتط أصداء رائعة بين القراء، كأول فكرة من نوعها في الإعلام العربي. وقد تألفت من المشاهير: الممثل السعودي عبدالله السدحان الذي كان يظهر بالاسم المستعار "صديق العمر" والملحن المصري المعروف حلمي بكر الذي ظهر باسم "العبقري" والملحن اللبناني الشهير سمير صفير باسم"سندباد" والمنتج والممثل والمخرج المسرحي الكويتي عادل المسلم باسم "القنّاص".

وقد شكّلوا على مدى أربعة أشهر لجنة تحكيم خاصة بـ"سيدتي نت" للحكم على البرنامج.

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ناقد "سيدتي نت" السري: لم أشاهد في Arabs Got Talent إلا التهريج

زواج حنان ترك

كما كشفت "سيدتي نت" زواج الفنانة حنان ترك بداية العام 2013 من رجل الأعمال محمود مالك شقيق رجل الأعمال حسن مالك المنتمي لجماعة الإخوان، على عكس ما تردد سابقاً بأنها ارتبطت بخطبة مع نجل حسن مالك. وتنتظر حنان مولودا.

حصرياً:حنان ترك حامل وأسرار تنشر للمرّة الأولى

ابنة جيني إسبر

وكانت الممثلة جيني إسبر قد وعدت قرّاء المجلة بالحصول على أوّل ظهور حصري لها مع طفلتها ساندي على صفحات "سيدتي" ووفت بوعدها ، ووصفت ابنتها قائلة: "ساندي باتت أشهر طفلة في تاريخ العرب». هذا ما كتبه موقع من المواقع على النت من كثر ما تداولت الصحافة خبر ولادة نوسة. وأنا سعيدة لأن هذا إن دلّ، فيدلّ على محبّة الناس لي ومتابعتهم لأخباري".

جيني إسبر تخصّّ "سيدتي نت" بأوّل ظهور لها مع طفلتها ساندي



عيد زواج أحلام

كما انفرد "سيدتي نت" بحضور الاحتفال بعيد زواج الفنانة أحلام ومبارك الهاجري العاشر. واختتم حفل العشاء بقطع قالب الحلوى ونصيحة من أحلام من خلال "سيدتي نت" تصف فيها الزواج بالأمر الجميل قائلة:"هو "أحلى شي"، كما تحدّثت عن أولادها الثلاثة بلهفة أم حنون في حين لمعت في عينيّ زوجها مبارك الهاجري شرارة حب.

حصرياً:"سيدتي نت" في حفل عشاء أحلام بمناسبة عيد زواجها

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