"القوى الشعبية" بالبحيرة تسافر لـ"الدقهلية" للتبرع بالدم.. و"رجال أعمال" يتحملون تكلفة المواصلات

شباب الثورة: سنخرج في مظاهرات للمطالبة بإعلان الإخوان منظمة إرهابية

كتب : أحمد حفني الثلاثاء 24-12-2013 12:07

استنكر اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، العمل الإرهابي الذي حدث بمديرية أمن الدقهلية، كما دعت جميع الأحزاب السياسية بالمحافظة للخروج في مظاهرات، بعد الحصول على تصريح، للمطالبة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

ودعت العديد من القوى الشعبية بمحافظة البحيرة، اليوم، المواطنين إلى التوجه إلى محافظة الدقهلية، للتبرع بالدم داخل مستشفيات المحافظة؛ لمساعدة المصابين في أحداث تفجير مديرية أمن المنصورة ليلة أمس.

فيما قرر العديد من رجال الأعمال بالمحافظة، توفير وسائل مواصلات تقل المتبرعين ذهابًا وعودة. ودعا العديد من شباب الائتلافات والحركات الثورية، المواطنين التوجه إلى جميع مباني الأقسام ومراكز الشرطة ومديرية الأمن بالبحيرة، لتشكيل دروع بشرية لحمايتها من أي إعتداءات وحشية، من قبل العناصر الإرهابية.

وأعلنت القوى الشعبية والإتلافات الثورية، تعاطفها مع مصابي حادث مديرية أمن الدقهلية، منددين بالحادث الغاشم الذي ارتكبه إرهابيون، معلنين، توجههم إلى مستشفيات المحافظة للتبرع بالدم من الصباح الباكر، ومؤكدين أن ذهابهم ليس فقط من أجل التبرع بالدم، ولكن لتوصيل رسالة إلى العناصر الخارجية، مفادها أن الشعب المصري كله نسيج واحد، وأن الدم المصري لا يفرق بينه بعد المسافات أو إختلاف الأديان.