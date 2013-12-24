الخارجية: المصريون المتواجدون فى جنوب السوادن يصلون الأربعاء القادم

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه تم إجلاء جميع المصريين المتواجدين فى المدن المختلفة بجنوب السودان، وتجميعهم فى مدينة "جوبا"، مضيفا أن آخر مجموعة تم إجلاؤها كان 12 مصريا متواجدا فى معسكر الأمم المتحدة فى مدينة بور.

وأضاف "عبد العاطى" فى تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن المصريين نقلوا من خلال إحدى الطائرات التابعة للأمم المتحدة، وأقامت الأخيرة احتفالا لهم عند مغادرتهم لتقديم الشكر للبعثة الطبية المصرية التى ساهمت فى علاج المرضى المقيمين فى جنوب السودان، مؤكدا وصول المصريين إلى القاهرة على إحدى طائرات مصر للطيران يوم الأربعاء القادم.

وأردف: "كلفنا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، التوجه إلى "جوبا" للقيام بدور الوساطة بين الأطراف المتصارعة، إضافة إلى تقديم المساعدات إنسانية على طائرة للأشقاء فى جنوب السودان، متمنيا تحكيم العقل بين كافة الأطراف".