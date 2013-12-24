مسلم ينعى شهداء تفجير الدقهلية.. ويؤكد: الإخوان عصابة إرهابية

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

نعى الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، شهداء تفجير مديرية أمن الدقهلية، وقال إنه حادثة مفجعة، وأصبحنا نخشى أن نستيقظ على حوادث ودماء.

وتابع مسلم، في اتصال هاتفي مع قناة "النهار"، أن الاستفتاء يعتبر معركة مهمة ضد هذا التنظيم الاخواني، الذي يجب وصفه بإنه "عصابة إرهابية خائنة".

وأضاف أنه كان على الحكومة إقرار قانون الإرهاب، ووضع جماعة الإخوان بإنها جماعة إرهابية، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة.

وقال مسلم، إن جماعة الإخوان تم على تدمير الجيش والشرطة والقيم المصرية، وتساءل "أين هي عودة الدولة البوليسية كما يدعي البعض، ونحن كل يوم نفقد رجل من رجال الشرطة".