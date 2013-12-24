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عالم الأزياء الراقية يرحب بالمصممة بشرى جرار

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عالم الأزياء الراقية يرحب بالمصممة بشرى جرار عالم الأزياء الراقية يرحب بالمصممة بشرى جرار

انضمت المصممة الفرنسية ذات الأصل المغربي بشرى جرار إلى عالم الأزياء الراقية أو الكوتور رسمياً بعد أن اجتمعت لجنة التصنيف يوم الاثنين لتصدر هذا القرار.
عملت بشرى جرار "43 عاماً" لمدة عشرين عاماً لدى دار "Balenciaga"، و"Christian Lacroix"، وقد أسست في كانون الثاني 2010 دارها الخاصة، وهي حائزة على شهادة من "دوبيريه" المدرسة العليا للفنون التطبيقية والتصميم في باريس، وقد تولت إدارة "Balenciaga"، إلى جانب "Nicolas Ghesquière" قبل أن تنضم إلى دار" Lacroix"، وهاهي تنضم الآن إلى أشهر دور الأزياء العالميّة تحت مسمى "الأزياء الراقية".
عرفت بشرى جرار بأسلوبها البسيط وتصاميمها الناعمة حتى كانت من المصممين القلائل الذين قدموا الأزياء النهارية ضمن أسبوع الموضة للأزياء الراقية، وفي آخر مجموعاتها لموسم خريف وشتاء 2014 قدمت المصممة المغربية مجموعة من البدل الجميلة مع بنطلونات مميزة منسّقة بأسلوب جريء مع سلاسل وأحزمة حديدية، معلقة على ذلك بقولها: "أعتقد أن السيدة تبدو بكامل أناقتها عندما ترتدي البنطلون"، ولم تخلُ المجموعة من ملابس السهرات والفساتين الحريرية الناعمة.
شاهدي ماذا قدمت المصممة المغربية في آخر مجموعاتها للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2014.
 

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