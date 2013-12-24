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Carolina Herrera تتوسع في السعودية بإفتتاح متجرين جديدين

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Carolina Herrera تتوسع في السعودية بإفتتاح متجرين جديدين Carolina Herrera تتوسع في السعودية بإفتتاح متجرين جديدين

الثلاثاء 24-12-2013 14:12

الرياض - خلود أحمد

افتتحت المصممة الأمريكية كارولينا هيريرا البوتيك الجديد بمركز الخياط في مدينة جدة، وآخر بمركز الفيصلية في الرياض، وستتضمن تصاميم المصممة الشهيرة للأزياء الجاهزة النسائية، والرجالية، بالإضافة إلى الأزياء الخاصة بالأطفال.
يعتبر بوتيك CH مركز الخياط الثاني للمصممة في جدة، ويأخذ مساحة طابقين، حيث يشغل الطابق السفلي الأزياء والإكسسوارات الرجالية، بينما يحتوي الطابق الثاني على الأزياء النسائية وأزياء الأطفال.
أما عن بوتيك كارولينا هيريرا بمركز الفيصلية فهو الأول في العاصمة الرياض، والرابع في المملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن خطة الماركة الشهيرة للتوسع في الشرق الأوسط. Carolina Herrera تتوسع في السعودية بإفتتاح متجرين جديدين

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