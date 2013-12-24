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إكسسوارات تليق بإطلالتك في ليلة رأس السنة

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إكسسوارات تليق بإطلالتك في ليلة رأس السنة إكسسوارات تليق بإطلالتك في ليلة رأس السنة

الثلاثاء 24-12-2013 18:32

بيروت- رولا زعزع عيّاد

ها قد اقترب موعد وداع السنة الجارية، وبدأت التحضيرات لاستقبال العام الجديد. ولمناسبة مماثلة، لا يجب أن تبخلي على نفسك بإطلالة مترفة وأنيقة، تتزيّنين بها بأفخم الملابس وأكثر الإكسسوارات غناً. وبعد أن يقع خيارك على الزيّ الذي ستطلين به في سهرة ليلة رأس السنة، يساعدك موقع "سيدتي نت" في انتقاء الإكسسوار المناسب، من خلال عرض أجمل ما قدمته الدور العالمية خلال هذا الموسم من تصاميم خلابة تليق بمناسبة بهذه الأهمية.
ابحثي بين هذه الإكسسوارات عن القطعة الأنسب لإطلالة وأخبرينا ماذا اخترت.

 

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