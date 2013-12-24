الأزهر يدين تفجير المنصورة.. والطيب: الأعمال التخريبية حرام شرعًا

أدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحادث الإرهابى الآثم، الذى وقع فى المنصورة، و أصاب مصر فى فلذات أكبادها من أبنائها الأوفياء، وجنودها الأبرار، فأودى بحياة بعضهم، وأصاب الكثير من البعض الآخر.

وأكد فى بيان له، أنّ مثل هذه الأعمال التخريبية التى تتسبب فى ترويع الآمنين، وتخلّ بأمن المجتمع، أمر يحرّمه الشرع، وتنبذه الأعراف والقوانين، وشدّد شيخ الأزهر على أن الدم المصرى كلّه حرام، داعيًا فى الوقت نفسه إلى تعقّب المتسببين فى الحادث، والقصاص منهم عبر محاكمة عاجلة.

ودعا الأزهر الشريف، الشعب المصرى بجميع أطيافه، أن يتكاتفوا، ويتحدوا فى دعم مؤسسات الدولة، للحفاظ على أمن مصر، واستقرارها ضد هذه التصرفات الإرهابية الحمقاء.

وتقدّم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بخالص تعازيه إلى أسر الشهداء، وصادق دعائه بالشفاء العاجل للمصابين، كما يتقدّم بخالص مواساته لرجال الشرطة الساهرين على أمن الوطن، وحماية المواطنين.

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