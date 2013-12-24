3 حافظي عليها وتجنبيها هذ الشتاء!

للمحافظة على شعرك من التلف، "سيِّدتي نت" ينقل لك نصائح خبيرة الشعر العالمية Karen Bevan، التي تشدّد على ضرورة اتباع النصيحة الذهبية التي تقول: "في الشتاء... حافظي على 3، وتجنبي 3".

تجنبي:

1. غسل الشعر أكثر من اللازم

تنصح Karen Bevan كلّ سيدة بألا تكثر من غسل شعرها في الشتاء، فبرودة الجو تبطئ من عملية إفراز فروة الرأس زيوت شعرها، ممّا يقلل من فرص استفادة الشعر من هذه الزيوت الطبيعية؛ لذلك يكون من المفترض عدم غسل الشعر أكثر من مرتين أسبوعياً.

2. الإكثار من مستحضرات العناية بالشعر

قد يؤدي الإفراط في الاهتمام بالشعر إلى نتيجة عكسية ينتج عنها جفاف الشعر وتلفه؛ لذلك يفضّل الاكتفاء باستخدام الشامبو والبلسم والسيروم المغذي للشعر فقط.

3. توجيه الحرارة إلى الشعر المبلل

تصفيف الشعر بواسطة المجفف الكهربائي في الشتاء قد يكون مؤذياً للشعر. فالشعر الرطب، إذا تمت مواجهته بالحرارة، سيتلف على الفور؛ لذلك يُفضّل ترك الشعر في الهواء الطلق لمدة نصف ساعة بعد الاستحمام. وإذا كنت ستخرجين من المنزل مباشرة، يمكنك في هذه الحالة أن تجففي شعرك حتى لا تربطيه وهو مبلل، ولكن اضبطي درجة الحرارة على الهواء البارد، ولا تثبتيه على بقعة واحدة من الشعر لفترة طويلة.

حافظي:

1. على شطف الشعر جيداً بالماء

عليك أن تتأكدي من أن شعرك أصبح خالياً تماماً من أيّ منتجات خاصّة بالشعر، كالشامبو أو حمّام الزيت أو غيرها؛ فبقاء هذه المنتجات على شعرك قد تسبّب القشرة، وتؤذي فروة الرأس.

2. على إتباع الشامبو بالبلسم

خبراء الشعر ينصحون بضرورة إتباع الشامبو بالبلسم. فالاحتكاك بين الشعر قد يسبّب التلف مباشرة. لذلك، إن بلسم الشعر وكريمات التسريح تعتبر أساسية لتليين الشعر من دون إتلافه.

3. على تناول الأطعمة الجيدة

الأطعمة المتوازنة لها تأثير مباشر في صحة الشعر، إذ يحتوي الجزر والبروكلي والفاصوليا على كميات كبيرة من البروتينات والحديد والزنك، ممّا يجعل الشعر يحتفظ بزيوته الطبيعية بداخله، لتساهم بشكل غير مباشر في نعومة الشعر وحيويته.

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