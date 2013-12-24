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كيف تحصلين على مكياج ميساء مغربي ؟

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كيف تحصلين على مكياج ميساء مغربي ؟ كيف تحصلين على مكياج ميساء مغربي ؟

لفتت الممثلة المغربيّة ميساء نظر معجباتها بمكياجها الدخانيّ المميّز، الذي يليق بكلّ امرأة عربيّة تتمتّع بصفات جماليّة قريبة من ميساء، وهي: الشعر الأسود، والعيون الداكنة، والبشرة الحنطيّة السمراء.
ولأنّ هذه الصفات متوفرة فينا جميعاً، ومن صفات المرأة الشرقيّة الجميلة، إليك خطوات تطبيق مكياج ميساء لتحصلي على إطلالة مشابهة لها:
- مكياج دخاني ـ زهريّ:
بعد تنظيف وجهك وترطيبه بالكريم المناسب، غطّي عيوب بشرتك بالكونسيلر وكريم الأساس الذي يُناسب درجة بشرتك.
ارسمي وجنتيك بلون برونزي ـ مشمشي.
ضعي ظلالاً بلون بلون البيج الفاتح كأساس على جفونك.
ثمّ اختاري اللون الزهري لتستعمليه على الجفن المتحرّك، مع لون داكن قليلاً لتضعيه على طريقة المكياج الدخاني.
أخيراً، ضعي أحمر شفاه بلون داكن أكثر من ظلال عينيك.

إذا أردت الحصول على إطلالة دراماتيكيّة وخاصّة بالسهرات، قومي بالاستعاضة عن الظلال الزهريّ بالرماديّ أو الأسود وأحمر الشفاه النيود.

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