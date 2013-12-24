اليابان تتوقف عن وصف اقتصادها بأنه "انكماشى" مع انتعاش الأسعار

تخلت اليابان عن استخدام اصطلاح "انكماشى" لوصف اقتصادها، وذلك للمرة الأولى فى أربعة أعوام، وسط علامات على انتعاش أسعار المستهلكين، مما يشير إلى أن الحكومة حققت تقدما فى معركتها ضد انخفاضات الأسعار على مدى 15 عاما.

وقالت الحكومة، فى تقرير اقتصادى شهرى صدر اليوم الثلاثاء، إن الأسعار تحافظ على تماسكها، وذلك بالمقارنة مع قولها فى تقريرها السابق أن الاقتصاد يقترب من نهاية لانكماش الأسعار.

وهذه هى المرة الأولى التى لا تستخدم فيها كلمة "الانكماش" منذ نوفمبر 2009 عندما بدأت تصف الاقتصاد بأنه يشهد انكماشا خفيفا فى أعقاب الأزمة المالية العالمية. وكانت قد استخدمت كلمة الانكماش لأول مرة فى تقريرها الشهرى فى 2001.

ومع هذا فإن الحكومة لم تصل إلى حد إعلان الانتصار فى معركتها ضد انكماش الأسعار مشيرة إلى احتمال أن ينزلق الاقتصاد مجددا فى مسار انخفاضات مستمرة للأسعار، وسط مخاطر من الاقتصادات فى الخارج.

وارتفع المؤشر الرئيسى لأسعار المستهلكين 0.9 بالمائة فى أكتوبر، مواصلا الصعود لخامس شهر على التوالى ومسجلا أكبر نمو على أساس سنوى منذ نوفمبر 2008.

وفى تقريرها لشهر ديسمبر، اليوم الثلاثاء، تركت الحكومة أيضا تقديراتها لمجمل الاقتصاد بلا تغيير قائلة إنه يسير فى مسار انتعاش معتدل.

ورفعت تقديراتها لاستهلاك القطاع الخاص قائلة إنه ينتعش بفعل طلب قوى على السيارات وسلع أخرى قبل بدء سريان زيادة فى ضريبة المبيعات فى أبريل.

وأبقت تقديراتها بلا تغيير لمكونات رئيسية أخرى مثل الصادرات والناتج الصناعى واستثمارات الشركات.