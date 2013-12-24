القوات المسلحة ناعية شهداء الدقهلية: عمل إرهابي يزيدنا عزما على تطهير الوطن من خفافيش الظلام

كتب : محمد شنح منذ 34 دقيقة

نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من رجال وزارة الداخلية والمواطنين، الذين استشهدوا فجر اليوم في تفجير مديرية أمن المنصورة.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "ما حدث عملية إرهابية خسيسة استهدفت مديرية أمن الدقهلية بواسطة سيارة مفخخة"، قائلا "نتقدم جميعًا قادة -ضباط - ضباط صف - جنود، بخالص التعازى والمواساة لأسر شهداء الوطن، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

وأكد المتحدث العسكري، في بيانه، أن مثل هذه العمليات الجبانة، التى تقوم بها فئة ضالة، خرجت عن الجماعة الوطنية المصرية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين، مضيفا "ذلك يزيدنا عزما وإصرارا على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام، وأنصار التنظيمات المتطرفة، التي تحاول بين الحين والآخر العبث بأمن مصر القومي، وإثارة الفزع بين المواطنين، خلال تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد".