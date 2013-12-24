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"غد الثورة" يدين تفجير مديرية أمن الدقهلية.. ويدعو المصريين لصلاة الغائب على شهداء

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"غد الثورة" يدين تفجير مديرية أمن الدقهلية.. ويدعو المصريين لصلاة الغائب على شهداء "غد الثورة" يدين تفجير مديرية أمن الدقهلية.. ويدعو المصريين لصلاة الغائب على شهداء

كتب : ولاء نعمةالله وهبة أمين منذ 7 دقائق

أدان الدكتور محمد محي الدين، نائب رئيس حزب "غد الثورة" تفجير مديرية أمن الدقهلية الإرهابي، مؤكدًا أن من يفعل هذا هو "مجرم وخائن وعميل".

وأضاف محي الدين، في بيان للحزب، اليوم، أن هذا الحادث هو الرسالة الأخيرة لكل من يتحدث عن "انقلاب"، موضحًا أن الوطنية والدين يفرضان الآن على الجميع التوحد لمكافحة ودحر هذا الإرهاب.

وقال نائب رئيس الحزب، إن كل من صعد على منصة "رابعة"، واستدعى العنف وتحدث عنه يتحمل كل هذه الدماء التي أريقت بما فيها دماء فض الاعتصامين.

وطالب محي الدين، ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" وجماعة الإخوان بالانخراط في العمل السياسي من خلال الاعتراف بخارطة الطريق، والإعلان بقبول نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أحد من الإخوان له مستقبل في على كل الأصعدة إلا بإتباع هذا السبيل.

واختتم بيانه، بدعوة المصريين جميعًا بالترحم والاستغفار للشهداء وإقامة صلاة الغائب عليهم يوم الجمعة المقبل، في كل مساجد مصر.

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