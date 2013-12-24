"النور" ببورسعيد يبحث تفعيل حملة "نعم" للدستور في حضور هيئة مكتب الحزب

كتب : هبة صبيح منذ 10 دقائق

بحث حزب النور ببورسعيد، مساء أمس، سبل تفعيل حملة "نعم" للدستور، التي يتبناها الحزب على مستوى المحافظات، في حضور هيئة مكتب الحزب والكوادر المشاركة في الحملة ببورسعيد.

أعلن مصدر مسؤول داخل الحزب، أنه تقدم عدد من المقترحات التي ستسير عليها الحملة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الاعلان عنها خلال أيام. كما تم خلال الاجتماع شرح الظروف التي حدثت في مصر منذ أحداث 30 يونيو، حتى الآن ودور الحزب خلال الفترة القادمة.

شارك في اجتماع هيئة المكتب، المهندس جلال مرة أمين عام الحزب، والمهندس طارق الدسوقي رئيس قطاع الشرق، والدكتور حامد الدالي عضو مجلس الشعب السابق، وسيد عبدالعال القائم بأعمال رئيس الحزب فى بورسعيد.