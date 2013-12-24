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المسكنات التقليدية تزيد من آلام الصداع النصفى

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المسكنات التقليدية تزيد من آلام الصداع النصفى المسكنات التقليدية تزيد من آلام الصداع النصفى

فى كثير من الأحيان نجد بعض الأشخاص مصابين بالصداع النصفى، ويكون ذلك ناتجا عن بعض الأسباب، ومن المعروف أن الصداع النصفى يستمر لساعات أحيانا ويسبب آلاما شديدة، حيث يتم اللجوء إلى أخذ المسكنات لتهدئة الألم .

لذلك يقول الدكتور ماجد عبد النصير أستاذ المخ والأعصاب إن الاستخدام المفرط للمسكنات التقليدية للصداع النصفى، يحدث تأثيرا عكسيا، وتجعل الألم أكثر حدة، ويكون الصداع شديد الوجع، لأنها تعمل على تسكين الألم لفترة قصيرة فقط ثم يعود أكثر ألما.

يضيف الطبيب أنه يجب على الأشخاص المصابين بالصداع النصفى، أن يتناولوا أدوية خاصة بالصداع النصفى، تحت إشراف الطبيب لأنها تكون أكثر أمانا، من المسكنات التقليدية، لافتا إلى أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفى، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل فى القلب والمخ والأوعية الدموية.
> يوضح أستاذ أمراض المخ والأعصاب أن الصداع يكون عرضا للإصابة ببعض الأمراض، منها وجود مشكلة فى العين أو الأسنان والجيوب الأنفية والإصابة بالأنيميا، وارتفاع وانخفاض ضغط الدم أو عند وجود الإمساك.

وتابع أن الصداع يكون نتيجة لنقص كمية السكر فى الدم، أو يكون نتيجة لقلة النوم أو تناول أطعمة غير صحية.

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مصر 365