سلماوي: النسخ الجديدة المزورة من الدستور خالية من مواد الهوية الدينية

صرح الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين بأن هناك طبعة جديدة مزورة للدستور ويجرى الآن توزيعها على المواطنين وقد حذفت منها المواد الثانية والثالثة وسائر المواد المتعلقة بالهوية الدينية وذلك بهدف تصوير الدستور وكأنه معاد للإسلام.

وأوضح سلماوى أن هذه النسخ قد جاءت خالية من المادة الثانية التى كانت موضع إجماع أعضاء لجنة الخمسين والتى تنص على أن الإسلام هو دين الدولة ، وأن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، والمادة الثالثة التى تنص على شرائع الأديان السماوية.

وأشار سلماوى على المواطنين بضرورة مطابقة أى نص يوزع عليهم على النص المسجل من جلسة التصويت الختامية للجنة والتى يمكن الاستماع إليها من أى خط تليفونى على رقم 141 ، أو النص المطبوع عن طريق الجهات الرسمية كهيئة الاستعلامات أو وزارة الشباب .