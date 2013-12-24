“دعم السياحة” تدين حادث المنصورة وتطالب الحكومة بإعلان الإخوان منظمة إرهابية

أدان ائتلاف دعم السياحة حادث الانفجار الإرهابى الذى وقع أمام مديرية أمن الدقهلية فجر اليوم ، وخلف 12 قتيلا واكثر من 134 مصابا ، وإعتبره موجها للشعب المصرى بأكمله .

وإنتقد رئيس الائتلاف إيهاب موسى – فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط – أداء الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى فى مواجهة ارهاب تنظيم الاخوان المسلمين ومن يتبعهم من تنظيمات اخرى وتحالف دعم الشرعية وغيرها .

وطالب الحكومة بإعلان تنظيم الاخوان كتنظيم ارهابى ، والقبض على باقى قيادات تنظيم الاخوان وأعضاء ما يسمى بتحالف دعم الشرعية ، لانها تدمر كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، وهو الهدف الأساسى لأعمالهم الإرهابية التى يتم تنفيذها حاليا .

وشدد على أن تلك الاعمال الإرهابية لتنظيم الاخوان تحاول بها توصيل رسالة للخارج بعدم وجود الامن الكافي لعودة النشاط الاقتصادى لطبيعته ، وبخاصة حركة السياحة التى بدأت تعود تدريجيا لمعدلاتها الطبيعية.

أ ش أ