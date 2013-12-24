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“دعم السياحة” تدين حادث المنصورة وتطالب الحكومة بإعلان الإخوان منظمة إرهابية

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“دعم السياحة” تدين حادث المنصورة وتطالب الحكومة بإعلان الإخوان منظمة إرهابية “دعم السياحة” تدين حادث المنصورة وتطالب الحكومة بإعلان الإخوان منظمة إرهابية

ائتلاف دعم السياحة

أدان ائتلاف دعم السياحة حادث الانفجار الإرهابى الذى وقع أمام مديرية أمن الدقهلية فجر اليوم ، وخلف 12 قتيلا واكثر من 134 مصابا ، وإعتبره موجها للشعب المصرى بأكمله .

وإنتقد رئيس الائتلاف إيهاب موسى – فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط – أداء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى فى مواجهة ارهاب تنظيم الاخوان المسلمين ومن يتبعهم من تنظيمات اخرى وتحالف دعم الشرعية وغيرها .

وطالب الحكومة بإعلان تنظيم الاخوان كتنظيم ارهابى ، والقبض على باقى قيادات تنظيم الاخوان وأعضاء ما يسمى بتحالف دعم الشرعية ، لانها تدمر كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، وهو الهدف الأساسى لأعمالهم الإرهابية التى يتم تنفيذها حاليا .

وشدد على أن تلك الاعمال الإرهابية لتنظيم الاخوان تحاول بها توصيل رسالة للخارج بعدم وجود الامن الكافي لعودة النشاط الاقتصادى لطبيعته ، وبخاصة حركة السياحة التى بدأت تعود تدريجيا لمعدلاتها الطبيعية.

أ ش أ

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