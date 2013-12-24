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أبوحديد: “الحكومة” حريصة على حل مشكلات الفلاحين وتنفيذ الحلول السريعة

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أبوحديد: “الحكومة” حريصة على حل مشكلات الفلاحين وتنفيذ الحلول السريعة أبوحديد: “الحكومة” حريصة على حل مشكلات الفلاحين وتنفيذ الحلول السريعة

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على ضرورة التكاتف والتماسك بين المصريين بكافة طوائفهم، وفئاتهم المختلفة، فى الوقت الراهن، والمشاركة مع فى اقتراح حلول قابلة للتنفيذ للمشاكل المتفاقمة التى يمر بها الوطن.

وأشار أبوحديد خلال لقاءه ووفد من ممثلى الفلاحين والنقابات الفلاحيه و التعاونيات الزراعية على مستوى الجمهورية، الى اهتمام الحكومة بالانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى للفلاحين، واقراره فى اسرع وقت ممكن، وخروجه الى حيز التطبيق بالشكل الأمثل والذى يتناسب ووضع الفلاح المصرى، الذى عانى لسنوات طويلة من الإهمال والتهميش، بالاضافة الى تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية هذا القطاع الكبير من المصريين.

وأوضح الوزير ان الهدف من انشاء نقابة مهنية موحدة للفلاحين، هو تجميع كافة الكيانات سواء نقابات وكانت أو جمعيات أوالاتحادات ممثلة للفلاحين فى كيان موحد، يمثل الفلاحين، متماسك يرأسه إدارة منتخبة من الفلاحين انفسهم، بعيدة عن أية انشقاقات أو نزاعات تهدر من حق الفلاح.

ولفت أبوحديد الى ضرورة التمييز فى الاختصاصات والمسؤليات بين النقابة الموحدة المزمع انشائها للفلاحين والاتحاد التعاونى، وتحديد الأدوار لكل منهما حتى لا يحدث تداخل فى الامور بينهما.

كما أكد أبو حديد على اهتمامه البالغ بالاستماع الى الفلاحين وممثليهم ودراسة مشاكلهم والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً الى أن الوزارة قامت بحل عدد من مشاكل الفلاحين، والخاصة بالديون وجدولتها، وبعض مشاكل الاصلاح الزراعى، وانها فى سعى دائم الى ايجاد حلول لكافة المشاكل الخاصة بالفلاحين.

موضحاً ان مشاكل الفلاح المصرى تراكمت على مدارعقود طويلة، وان علاجها يحتاج الى الصبر والمثابرة، ومناقشة كافة الآراء والاستماع الى الفلاحين انفسهم دون وسيط لايجاد الحلول المناسبة فى الاوقات المناسبة.

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أونا

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