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تهاني الجبالي تناشد الجميع بالتوحد وسرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية

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تهاني الجبالي تناشد الجميع بالتوحد وسرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية تهاني الجبالي تناشد الجميع بالتوحد وسرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية

تهاني الجبالي

ناشدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق جميع المصريين التوحد وسرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية سواء باجراء انتخابات رئاسية أو مجلس النواب حتي يتسني لنا العبور بالوطن لبر الأمان والاستقرار في تلك المرحلة الفاصلة .

وأشادت المستشارة الجبالى – خلال لقاء مفتوح مع شباب وفتيات النوبة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب – بدستور الجديد وما تضمنه من مستحقات للشعب ، ومنها النص على المساواة في الدستور باعتباره جوهرة التاج الدستوري ، والمدخل الرئيسى والحقيقي لقراءة الدستور ، مشيرة الي أن نجاح أي دستور يرتكز علي محاور عدة ، منها قدرته علي حماية أمن الوطن ، والتعبير عن هويته وإعادة ذاتيته ، وإحترامه مقومات الدولة وحمايتها ، وحفاظه على حقوق وحريات المواطن التي لاتقبل التنازل عنها.

وأوضحت الجبالي أن الدستور وثيقة تحمل بين طياتها الخير والتقدم لمصر، مبينة أن هذا الدستور يحتوي علي 19 مادة حقوقية لم تكن موجودة من قبل ، علاوة علي وجود محكمة بنص دستوري لمحاكمة الرئيس ورئيس الوزراء وأي وزير يحنث باليمين أو يخل بأمن الوطن ومقدراته.

وأعربت عن فخرها بإنتمائها لهذا الشعب المصرى العظيم الذي ناضل من أجل حريته باحثا عنها ومتمسكا بها أمام أنظمة فاسدة وغير عادلة وبحثه عن المساواة والعدل في الظروف نفسها ، وقالت إن شعب مصر هو الوحيد الذي ناقش دستوره وهو في حالة حرب مع إرهاب مسلح وأسود زرع في سيناء وداخل المدن ، معلنة ادانتها لكل اشكال الارهاب الاسود.

أ ش أ

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