مصرع آسيوي بحادث تدهور مركبته برأس الخيمة

لقي شخص آسيوي الجنسية مصرعه مساء أمس يدعى ( هـ.س.أ 25 عاماً ) إثر الإصابات البليغة التي تعرض لها نتيجة حادث تدهور مركبته بإحدى الطرق في رأس الخيمة .

وأشار الرائد سالم بورقيبة مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل إلى أنه بينما كان الآسيوي يقود مركبته بمفرده ونتيجة للسرعة الزائدة التي كان يسير بها ، انحرفت عنه مركبته ثم تدهورت عدة مرات ونتج عنه وفاته على الفور متأثراً بجروحه ، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة و سيارات الإسعاف والإنقاذ للموقع، و تم نقل الجثة للمستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها، كما تم إحالة الملف الحادث للجهات المختصة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة .

وناشد بورقيبة جميع السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية وعدم تجاوزها تفادياً لوقوع مثل تلك الحوادث والإلتزام بالسرعات القانونية المحددة على كل طريق حفاظاً على أرواحهم .

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