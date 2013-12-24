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شيعة العراق يحيون أربعينية الحسين فى كربلاء

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شيعة العراق يحيون أربعينية الحسين فى كربلاء شيعة العراق يحيون أربعينية الحسين فى كربلاء

بدأ ملايين الشيعة فى العراق، اليوم الثلاثاء، مراسم إحياء "أربعينية الإمام الحسين" بمدينة كربلاء، 118 كيلومترا جنوب بغداد.

وتجمع الملايين من الشيعة فى العراق، ونحو مليون شيعى من إيران، ولبنان، وتركيا والكويت، والسعودية، والبحرين، ودول أسيوية، وأوروبية، ومغتربين عراقيين فى الخارج فى محيط ضريح الإمام الحسين بمدينة كربلاء، لإحياء المناسبة فى ظل إجراءات أمن مشددة، وانتشار كثيف لقوات الجيش، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

ووفد غالبية الزوار الشيعة من الأطفال، والنساء، والشباب، والشيوخ إلى مدينة كربلاء مشيًا على الأقدام، لمسافة مئات الكيلو مترات، كتقليد لإحياء المناسبة التى سجلت مشاركة كثيفة غير مسبوقة، رغم الظروف الجوية القاسية، وتدنى درجات الحرارة إلى مستويات التجمد فى بعض الأيام، واتساع العمليات المسلحة التى طالت المواكب الوافدة إلى كربلاء بالأحزمة الناسفة، والسيارات المفخخة، والعبوات، والهجمات المسلحة.

ومن المنتظر، أن تنتهى مراسم زيارة الأربعينية بعد ظهر اليوم، حيث وفرت العراقية آلاف السيارات، والحافلات التابعة للوزارات، وخطوط القطارات، لنقل الزوار إلى مدنهم، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم عطلة رسمية فى أرجاء البلاد.

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مصر 365

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