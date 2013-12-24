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“إنقاذ” السويس: حادث المنصورة يؤكد إرهاب الإخوان

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“إنقاذ” السويس: حادث المنصورة يؤكد إرهاب الإخوان “إنقاذ” السويس: حادث المنصورة يؤكد إرهاب الإخوان

على أمين المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ بالسويس

قال على أمين المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ بالسويس أن السويس بالكامل تعلن إدانتها لحادث المنصورة الإرهابي، موضحًا أن هذا الحادث يؤكد أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ولابد من القضاء على كل من ينتمي لهذا التنظيم.

وأضاف أمين، نطالب من الدولة بسرعة اتخاذ اجراءات وقائية وقانونية للقضاء على هذه الجماعة نهائيًا، لأن عنفهم سيزداد كلما اقترب الاستفتاء على الدستور.

وتابع أمين، نطالب مدير أمن السويس باتخاذ مزيد من الاجراءات التأمينية لحماية السويس من هذه العمليات الإرهابية والقضاء على تظاهرات الإخوان اليومية المتواجده بشوارع المحافظة.

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