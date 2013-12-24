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التضامن: من الوارد تعيين مفوض لإدارة شئون الجمعيات المجمد أموالها

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التضامن: من الوارد تعيين مفوض لإدارة شئون الجمعيات المجمد أموالها التضامن: من الوارد تعيين مفوض لإدارة شئون الجمعيات المجمد أموالها

وزير التضامن

صرح الدكتور هانى مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعى أن الوزارة قد تلجأ إلى تعيين مفوض لإدارة شئون الجمعيات الصادر قرار من البنك المركزى بتجميد أموالها ، وذلك فى حال طلب اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء ذلك من الوزارة .

وقال مهنا إنه فى حال تكليف اللجنة للوزارة بتعيين مفوض فان ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على استمرارية الأنشطة الخدمية التى تقدمها هذه الجمعيات ، وحتى لا يضار أى مواطن مستفيد من مساعداتها من قرار التجميد .

وأشار الى أن الدكتور حازم الببلاوى سيعقد اليوم اجتماعا وزاريا ، يشارك فيه الدكتور احمد البرعى وزير التضامن للوقوف على تداعيات تجميد أموال هذه الجمعيات ، إلى جانب استعراض تقرير اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حل جماعة وجمعية الاخوان ومصادرة اموالها .

أ ش أ

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