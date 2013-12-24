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بالفيديو..وزير الداخلية بعد تفجير الدقهلية: سنقتص من الإرهابيين وليطمئن الشعب

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بالفيديو..وزير الداخلية بعد تفجير الدقهلية: سنقتص من الإرهابيين وليطمئن الشعب بالفيديو..وزير الداخلية بعد تفجير الدقهلية: سنقتص من الإرهابيين وليطمئن الشعب

وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم

وصف اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حادث تفجير مبنى مديرية امن الدقهلية الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، بـ “البشع” و”المؤسف”، قائلاً: “من ارتكب هذا الحادث ليس إنسانًا”.

وقال في تصريحات إن الوزارة مصرة على أن تقضي على من وصفهم بـ “الخونة”، مؤكدا أنه سيتم القضاء عليهم في القريب العاجل، مضيفًا: ” هم يعلمون أننا نقبض على عناصر منهم يوميا، وبالأمس تم القبض على 4 منهم”.

وأضاف ابراهيم : “قلت بعد فض اعتصام رابعة والنهضة ان هذه ليست النهاية، ولكنها البداية لمواجهة الإخوان والتكفيريين”.

وقال إن الظروف والملابسات تقول إن هناك ثأر شخصي بيني والإرهابيين ، ولكننا سنقتص منهم ، والشعب يجب ان يطمئن فهناك خطة مشتركة مع الجيش وعلى أقصى درجة من الإحكام.

وأكد وزير الداخلية أن هناك خطة امنية للوزارة سيتم تطبيقها خلال يومي الاستفتاء، مؤكدًا ان تلك الحوادث لن تؤثر على عملية الاستفتاء على الدستور.

 

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