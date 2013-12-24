القوات المسلحة تنعي شهداء حادث “المنصورة “

أصدرت القوات المسلحة بيانًا أعلنت فيه : ننعي ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من وزارة الداخلية والمواطنين، الذين استشهدوا فجر اليوم نتيجة عملية إرهابية خسيسة استهدفت مديرية أمن الدقهلية بواسطة سيارة مفخخة .

وأضافت في بيانها : نتقدم جميعًا ” قادة – ضباط – ضباط صف – جنود ” بخالص التعازي والمواساة لأسر شهداء الوطن ، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل .

وأكدت في بيانها : مثل هذه العمليات الجبانة، التى تقوم بها فئة ضالة، خرجت عن الجماعة الوطنية المصرية وانتهجت العنف والغدر وأستحلت دماء المصريين ، وذلك يزيدنا عزمًا وإصرارًا على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام، وأنصار التنظيمات المتطرفة، التى تحاول بين الحين والآخر العبث ، بأمن مصر القومى ، وإثارة الفزع بين المواطنين ، خلال تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد .