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القوات المسلحة تنعي شهداء حادث “المنصورة “

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القوات المسلحة تنعي شهداء حادث “المنصورة “ القوات المسلحة تنعي شهداء حادث “المنصورة “

 

القوات المسلحة

أصدرت القوات المسلحة بيانًا أعلنت فيه : ننعي ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من وزارة الداخلية والمواطنين، الذين استشهدوا فجر اليوم نتيجة عملية إرهابية خسيسة استهدفت مديرية أمن الدقهلية بواسطة سيارة مفخخة .

وأضافت في بيانها : نتقدم جميعًا ” قادة – ضباط – ضباط صف – جنود ”  بخالص التعازي والمواساة لأسر شهداء الوطن ، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل .

وأكدت في بيانها : مثل هذه العمليات الجبانة، التى تقوم بها فئة ضالة، خرجت عن الجماعة الوطنية المصرية وانتهجت العنف والغدر وأستحلت دماء المصريين ، وذلك يزيدنا عزمًا وإصرارًا على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام، وأنصار التنظيمات المتطرفة، التى تحاول بين الحين والآخر العبث ، بأمن القومى ، وإثارة الفزع بين المواطنين ، خلال تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد .

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