"الدستور" يدين الاعتداء الإرهابي على مديرية أمن الدقهلية.. ويناشد الأهالي التبرع بالدم

كتب : محمد شنح منذ 59 دقيقة

جميلة إسماعيل

أدان حزب الدستور في محافظة الدقهلية، الاعتداء الإرهابي على مديرية أمن الدقهلية فجر اليوم، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 14 شهيدًا ومئات المصابين.

وقال الحزب، في بيان له صباح اليوم، إن "كلمات الإدانة المتكررة أصبحت لا تكفي في استنكار هذا الحادث الأليم والمفجع، خاصة وأن حوادث الإرهاب التي تؤدي إلى مقتل المواطنين الأبرياء بشكل شبه يومي على يد العناصر الإرهابية التي من غير الممكن أن يكون لها صلة بأية دين أو مبادئ".

و دعا حزب الدستور، أهالي المنصورة إلى النزول فورًا إلى المسشفيات للتبرع بالدم، وإنقاذ حياة المصابين.

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