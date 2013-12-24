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إخوان المنصورة فى أول ظهور بعد اغتيال سائق التاكسى: «البلطجية.. ملهُمش دية»

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إخوان المنصورة فى أول ظهور بعد اغتيال سائق التاكسى: «البلطجية.. ملهُمش دية» إخوان المنصورة فى أول ظهور بعد اغتيال سائق التاكسى: «البلطجية.. ملهُمش دية»

كتب : صالح رمضان منذ 51 دقيقة

خرج العشرات من عناصر الإخوان فى المنصورة، فى مسيرة ليلية، مساء أمس الأول، فى أول ظهور لهم منذ وقوع حادث مقتل سائق التاكسى محمد جمال الدين، الذى أثار الرأى العام، وأعلن إخوان المنصورة تحديهم لقانون التظاهر وسبوا معارضيهم ووصفوهم بالبلطجية، وتجمع أنصار «الجماعة» أمام نادى جزيرة الورد بمنطقة المشاية السفلية التابعة لقسم شرطة أول المنصورة، ورفعوا صور الرئيس المعزول، ولافتات مرسوماً عليها إشارة «رابعة»، وأعاقوا حركة المرور بالشوارع، ورددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة كما استفزوا الأهالى بهتافات مثل: «البلطجية.. ملهمش دية» و«الربعاوية بجد رجالة على أى حد»، ما أثار حفيظة الأهالى، الذين اشتبكوا معهم، وانتقلت قيادات المديرية وأجهزة البحث الجنائى برئاسة العميد السعيد عمارة مدير المباحث، مدعومة بتشكيل من الأمن المركزى وسيارة مدرعة، إلى موقع الأحداث ووقعت اشتباكات بين الجانبين، وقامت القوات بملاحقتهم.

وأفاد مصدر أمنى بأنه تم ضبط 4 عناصر من جماعة الإخوان، هم: محمود على محمد، 16 سنة، طالب، وعمرو عبدالمقصود عبدالعظيم، 17 سنة، طالب، ويقيمان بقرية بهوت مركز نبروه، وأحمد عبدالناصر محمد، 23 سنة، محامٍ، وياسين محمد يونس، طالب، ويقيمان فى بندر شربين، وتم تحرير محضر للمتهمين وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

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