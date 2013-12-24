من هم المشاهير الذين دخلوا القفص الذهبي عام 2013؟

في 23 فبراير قالت الممثلة Christina Applegate نعم للموسيقي Martyn LeNoble في حفل متواضع جرى في منزلهما في Los Angeles. في 15 مارس تزوجت الممثلة Alison Eastwood إبنة المخرج والممثل Clint Eastwood من النحّات Stacy Poitras في حفل صغير في California. بعد علاقة دامت ثماني سنوات قالت Luciana Barroso رسمياً نعم للممثل Matt Damon في 13 أبريل خلال حفل في جزيرة St Lucia حضره الممثلون Catherine Zeta-Jones و Michael Douglasو Jennifer Garner و Ben Affleck. ما زلنا مع أبرز المشاهير الذين دخلوا القفص الذهبي عام 2013 ومن بينهم الممثلة Keira Knightley التي اختارت الرابع من مايو لتحتفل بزفافها مع الموسيقي James Righton في حفل متواضع جنوب فرنسا. في 26 مايو تزوج الممثل Aaron Paul صديقته Lauren Parsekian في حفل رومنسي في Malibu. مبتكر سلسلة أفلام Star Wars المخرج والمنتج George Lucas تزوّج صديقته Mellody Hobson في California. المغنية Avril Lavigne دخلت أيضاً القفص الذهبي عام 2013 وقالت نعم للموسيقي Chad Kroeger في الأول من يوليو في Chateau La Napoule في فرنسا. في 13 يوليو تزوجت الممثلة Halle Berry من الممثل الفرنسي Olivier Martinez في Chateau des Conde في فرنسا. ما زلنا مع أبرز المشاهير الذين دخلوا القفص الذهبي عام 2013 ومن بينهم الممثلة Kristen Bell التي قالت نعم للممثل Dax Shepard في 17 أكتوبر في حفل متواضع في Beverly Hills. في 20 أكتوبر تزوجت المغنية Kelly Clarkson من Brandon Blackstock في ولاية Tennessee الأميركية. في 26 أكتوبر تزوجت الممثلة Christina Ricci من James Heerdegen في Manhattan وفي 26 نوفمبر كشفت المغنية والممثلة Jennifer Love Hewitt أنها قالت نعم لصديقها Brian Hallisay وآخر المشاهير الذين دخلوا القفص الذهبي هذا العام هو Christian Slater الذي تزوج من صديقته Brittany Lopez في الثاني من شهر ديسمبر.