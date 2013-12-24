تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط مديرية أمن الشرقية والأقسام والكنائس

عززت مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، خدماتها الأمنية بمحيط ديوان المديرية والأقسام الشرطية، وذلك بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية صباح اليوم، والذى أسفر عن استشهاد 12 من رجال الشرطة والمدنيين، وإصابة 134 من الشرطة والمصابين.

وفى سياق متصل، عززت مديرية الأمن الخدمات الأمنية على الكنائس، فيما تسود حالة من الحزن الشديد بين أبناء محافظة الشرقية، بعد علمهم بالحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية.



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