أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط مديرية أمن الشرقية والأقسام والكنائس

Google+ Print

عززت مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، خدماتها الأمنية بمحيط ديوان المديرية والأقسام الشرطية، وذلك بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية صباح اليوم، والذى أسفر عن استشهاد 12 من رجال الشرطة والمدنيين، وإصابة 134 من الشرطة والمصابين.

وفى سياق متصل، عززت مديرية الأمن الخدمات الأمنية على الكنائس، فيما تسود حالة من الحزن الشديد بين أبناء محافظة الشرقية، بعد علمهم بالحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية.

1.jpg

G52b940766a18a.jpg

G52b94076ac811.jpg

G52b94076f09ef.jpg

G52b940773ea46.jpg

G52b94077837d8.jpg

G52b94077c4ad5.jpg

G52b9407814686.jpg

G52b9407855599.jpg

G52b94078ab87e.jpg

G52b94078ee2ee.jpg

G52b940794099d.jpg

G52b9407988810.jpg

G52b94079cb468.jpg
>G52b9407a234e8.jpg

G52b940766a18a.jpg

G52b94076ac811.jpg

G52b94076f09ef.jpg

G52b940773ea46.jpg

G52b94077837d8.jpg

موضوعات متعلقة..

◄استشهاد مدير الرقابة بمديرية أمن الدقهلية و3 قيادات فى حالة خطرة

◄الآلاف يتظاهرون ضد "الإخوان" فى المنصورة ويطالبون بإعدام قياداتها

◄ارتفاع القتلى لـ 14 والمصابين لـ 150.. وانتشال حيا من تحت الأنقاض

◄الدولة تنتفض ضد الإرهاب.. رئيس الوزراء يعلن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. ومستشار الرئيس: لا مستقبل للإرهابيين فى مصر والرئاسة لن تترد فى حماية الشعب.. والنائب العام يباشر عمل النيابة بانفجار المنصورة

◄مصدر: "أنصار المقدس" وراء انفجارات المنصورة

◄شاهد: انفجار المنصورة تسبب فى سقوط ضحايا وهدم جزء من مديرية الأمن

◄بالصور.. انهيار أجزاء من مديرية أمن الدقهلية جراء انفجار سيارة مفخخة

◄استشهاد 5 و42 مصابا نتيجة انفجار مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة

◄شاهد عيان:3 انفجارات هزت المنصورة والشرطة تخلى المبانى المحيطة للانفجار

◄نشطاء يتداولون صورة لانفجار مديرية أمن المنصورة

◄بالصور.. فصل جديد من الإرهاب.. استشهاد 10وإصابة 100فى انفجار بسيارة مفخخة أمام مديرية أمن الدقهلية.. سكرتير عام المحافظة: مدير الأمن ضمن المصابين.. وسقوط أجزاء من المبنى.. والشرطة تخلى المبانى المحيطة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر