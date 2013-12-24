"القومى للمرأة" يطلق حملة "نورت مصر أم الدنيا" لتنشيط السياحة

يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم الثلاثاء، حملة تستهدف دعم السياحة العربية المقبلة إلى مصر، تحت شعار "نورت مصر أم الدنيا"، برعاية هشام زعزوع وزير السياحة، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، ووزارة الثقافة واللجنة العليا للمصريين بالخارج.

وصرحت السفيرة ميرفت التلاوى أن الحملة تستهدف توجيه رسالة حب وتقدير من الشعب المصرى إلى الأشقاء العرب، ممن قدموا العون وساندوا إرادة الشعب المصرى فى تلك اللحظة الدقيقة التى تمر بها مصر عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، كما تهدف الحملة إلى تنشيط السياحة العربية الوافدة إلى مصر .

وأضافت ميرفت التلاوى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن الأنشطة والفعّاليات التى تصاحب إطلاق الحملة، بالإضافة إلى تكريم العديد من الشخصيات العربية المؤثرة فى مجتمعاتها بوصفهم سفراء فوق العادة لدعوة شعوبهم لدعم السياحة المصرية، ومن بينهم الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح شقيقة أمير الكويت، والشيخة هند القاسمى زوجة حاكم الشارقة، والدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزيرة السابقة، والأستاذ جمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية بالشارقة، والدكتور محمد ربيع أمين عام الوحدة العربية الاقتصادية.