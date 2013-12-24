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صفحة الشرطة المصرية تنشر صورا لمصابى حادث المنصورة الإرهابى

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نشرت صفحة الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، صورا لبعض مصابى حادث المنصورة الإرهابى، بعد إنقاذهم من تحت الأنقاض، وأخرى لأيدى مجند داخل سيارة شرطة بجوار مديرية أمن الدقهلية.

كما نشرت الصفحة لقطات لسيارات الإطفاء والدفاع المدنى وهى تتوجه لموقع الحادث، حيث يوجد أعداد كبيرة مازالت تحت الأنقاض.

ومازالت عمليات البحث مستمرة لإنقاذ الضحايا ورفع أنقاض بعض العقارات المنهارة، بمحيط انفجار مديرية أمن المنصورة، من خلال معدات ضخمة لإجلاء أيضا بعض العالقين فى الوحدات السكنية المجاورة.

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