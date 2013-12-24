ننشر أسماء شهداء ومصابي الشرطة فى تفجيرات المنصورة

أسماء شهداء ومصابى الحادث الإرهابى الذى ضرب مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة .

والشهداء هم:

العقيد سامح سعودي مدير الرقابة الجنائية

> محمد حافظ مدير مكتب مدير الأمن

> يوسف مغاورى عيسى مجند العقيد

> المقدم محمد زين بإدارة البحث الجنائي

> أحمد صبحى مجند

> يونس أبو المعاطى محمد مجند

> محمد صبري خشبه مجند

> محمد حافظ

> سعد إبراهيم البطل مجند

والمصابون هم:

يسرى محمود على محمود 29 سنه فرد أمن

> السيد أبو صالح محمد عسكري بقوات امن صندوق 21 سنه

> طلعت ناجى عبد العاطى موسى مجند 21

> ياسر رجب محمد فرد امن باداره الرخص بالمدريه 33 سنه

> محمود يسرى على رمضان فرد امن بالمصرف المتحد المجاور للانفجار 26 سنه

> مصطفى سليمان محمد على مساعد شرطه بالبحث الجنائى 59

> فاروق الشحت عبد العاطى عطيه رقيب شرطه 37 سنه

> إبراهيم احمد احمد السيد امين شرطه بمركز طلخا 29 سنه

> محمد احمد محمد امين شرطه 35

> موسى عبد الحميد احمد موسى موظف بفندق القاهره المجاور لمبنى الانفجار 53

> السيد احمد عبد الرحيم احمد أداره الحماية المدنية 38

> محمد صبري صابر رقيب شرطه 35

> محمود عبد الرحيم سلامه الكفراوي سائق بالمدرية 21

> محمد صدق على مجند 21

> ثروت يحيى عبد العليم موظف بفندق القاهرة 31 سنه

> احمد رمزي محمد الديسطى سائق بالمدرية 22 سنه

> محمد محمد عبد الباقي سائق 21 سنه

> خالد احمد حلمي عباده دكتور مهندس 31

> تامر سلامه رضوان امين شرطه 35 سنه

> سامح محمد احمد امين شرطه 35 سنه

> سامح احمد طاهر مساعد شرطه 55

> سعد البطل ابراهيم مساعد شرطه 35 سنه

> عبد اللطيف إبراهيم محمد مساعد شرطه 35 سنه

> كرم ممدوح عبد الفتاح مجند 21 سنه

> نبيل مصطفى عبد اللطيف مجند 22 سنه

> السيد بركات احمد مجند 22 سنه

> عارف جمال عارف فنى تركيبات 26 سنه

> عبد الحميد راضى عبد الحميد مجند 20 سنه

> عامر محمد احمد على مجند22 سنه

> الشاذلي محمود محمد 47 سنه

> احمد إبراهيم حسن مجند 20 سن

> مصطفى السيد العناني أمين شرطه 33 سنه

> عمرو محمد فرج مساعد شرطه 27 سنه

> مصطفى السيد محمد الطنطاوي مجند 22 سنه

> عادل حمود مجند

> محمود احمد عبد الرحمن مجند 22 سنه