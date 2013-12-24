ننشر أسماء شهداء ومصابي الشرطة فى تفجيرات المنصورة

أسماء شهداء ومصابى الحادث الإرهابى الذى ضرب مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة .
والشهداء هم:
العقيد سامح سعودي مدير الرقابة الجنائية
> محمد حافظ مدير مكتب مدير الأمن
> يوسف مغاورى عيسى مجند العقيد
> المقدم محمد زين بإدارة البحث الجنائي
> أحمد صبحى مجند
> يونس أبو المعاطى محمد مجند
> محمد صبري خشبه مجند
> محمد حافظ
> سعد إبراهيم البطل مجند
والمصابون هم:
يسرى محمود على محمود 29 سنه فرد أمن
> السيد أبو صالح محمد عسكري بقوات امن صندوق 21 سنه
> طلعت ناجى عبد العاطى موسى مجند 21
> ياسر رجب محمد فرد امن باداره الرخص بالمدريه 33 سنه
> محمود يسرى على رمضان فرد امن بالمصرف المتحد المجاور للانفجار 26 سنه
> مصطفى سليمان محمد على مساعد شرطه بالبحث الجنائى 59
> فاروق الشحت عبد العاطى عطيه رقيب شرطه 37 سنه
> إبراهيم احمد احمد السيد امين شرطه بمركز طلخا 29 سنه
> محمد احمد محمد امين شرطه 35
> موسى عبد الحميد احمد موسى موظف بفندق القاهره المجاور لمبنى الانفجار 53
> السيد احمد عبد الرحيم احمد أداره الحماية المدنية 38
> محمد صبري صابر رقيب شرطه 35
> محمود عبد الرحيم سلامه الكفراوي سائق بالمدرية 21
> محمد صدق على مجند 21
> ثروت يحيى عبد العليم موظف بفندق القاهرة 31 سنه
> احمد رمزي محمد الديسطى سائق بالمدرية 22 سنه
> محمد محمد عبد الباقي سائق 21 سنه
> خالد احمد حلمي عباده دكتور مهندس 31
> تامر سلامه رضوان امين شرطه 35 سنه
> سامح محمد احمد امين شرطه 35 سنه
> سامح احمد طاهر مساعد شرطه 55
> سعد البطل ابراهيم مساعد شرطه 35 سنه
> عبد اللطيف إبراهيم محمد مساعد شرطه 35 سنه
> كرم ممدوح عبد الفتاح مجند 21 سنه
> نبيل مصطفى عبد اللطيف مجند 22 سنه
> السيد بركات احمد مجند 22 سنه
> عارف جمال عارف فنى تركيبات 26 سنه
> عبد الحميد راضى عبد الحميد مجند 20 سنه
> عامر محمد احمد على مجند22 سنه
> الشاذلي محمود محمد 47 سنه
> احمد إبراهيم حسن مجند 20 سن
> مصطفى السيد العناني أمين شرطه 33 سنه
> عمرو محمد فرج مساعد شرطه 27 سنه
> مصطفى السيد محمد الطنطاوي مجند 22 سنه
> عادل حمود مجند
> محمود احمد عبد الرحمن مجند 22 سنه