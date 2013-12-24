اليوم.. افتتاح "موقف المنيب" لاستيعاب سيارات المواقف العشوائية

يفتتح، اليوم الثلاثاء، الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، موقف سيارات المنيب، الذى يعد المدخل الجنوبى للمحافظة، على أن يتم العمل به رسميًا.

ويوفر الموقف الجديد كافة الخدمات للسائقين والمترددين عليه، إضافة إلى إنشاء نقطة شرطة لضبط المخالفات، حيث تكلفت أعمال تطوير الموقف 2.5مليون جنيه.

يذكر أن موقف المنيب يستوعب سيارات الميكروباص بالمنطقة بالكامل، فالموقف الداخلى الذى تبلغ مساحته ألف متر، ويتسع لـ100 سيارة تكون بداخله، وآخر خارجى تبلغ مساحته 5 آلاف متر، ويتسع لـ500 سيارة أو أكثر، إضافة إلى أن جميع المواقف العشوائية ستكون بداخل الموقف، ومن لم ينصع إلى ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.