أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الصحة: لا يوجد عجز فى الدم أو الأدوية بمستشفيات المنصورة

Google+ Print
الصحة: لا يوجد عجز فى الدم أو الأدوية بمستشفيات المنصورة الصحة: لا يوجد عجز فى الدم أو الأدوية بمستشفيات المنصورة

قال الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزراة الصحة والسكان انه لا يوجد عجز فى أكياس الدم او الادوية او المستلزمات الطبية لدى مستشفيات محافظة الدقهلية الواقعة فى نطاق حادث انفجار المنصورة.
> وأوضح الخطيب – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط صباح اليوم الثلاثاء – ان مايتردد حول وجود عجز فى أكياس الدم عار تماما عن الصحة، مؤكدا ان كافة بنوك الدم بالمحافظات المجاورة مفتوحة لامداد المستشفيات التى تم نقل المصابين اليها عند الحاجة.
> واضاف انه لا يوجد ايضا عجز فى القوى البشرية او الفرق الطبية بالمستشفيات وكذلك المستلزمات الطبية بأنواعها.
> كما أكد رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بالصحة انه يتوجه حاليا على رأس فريق طبى رفيع المستوى الى محافظة الدقهلية لمتابعة موقف المستفيات الواقعة فى نطاق حادث انفجار مبنى ميرية الامن بالمنصورة لامدادها بكافة الاحتياجات اذا لزم الامر.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا