الصحة: لا يوجد عجز فى الدم أو الأدوية بمستشفيات المنصورة

قال الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزراة الصحة والسكان انه لا يوجد عجز فى أكياس الدم او الادوية او المستلزمات الطبية لدى مستشفيات محافظة الدقهلية الواقعة فى نطاق حادث انفجار المنصورة.

> وأوضح الخطيب – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط صباح اليوم الثلاثاء – ان مايتردد حول وجود عجز فى أكياس الدم عار تماما عن الصحة، مؤكدا ان كافة بنوك الدم بالمحافظات المجاورة مفتوحة لامداد المستشفيات التى تم نقل المصابين اليها عند الحاجة.

> واضاف انه لا يوجد ايضا عجز فى القوى البشرية او الفرق الطبية بالمستشفيات وكذلك المستلزمات الطبية بأنواعها.

> كما أكد رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بالصحة انه يتوجه حاليا على رأس فريق طبى رفيع المستوى الى محافظة الدقهلية لمتابعة موقف المستفيات الواقعة فى نطاق حادث انفجار مبنى ميرية الامن بالمنصورة لامدادها بكافة الاحتياجات اذا لزم الامر.

أ ش أ