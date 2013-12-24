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“الرئاسة” تنعي شهداء الارهاب في المنصورة

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“الرئاسة” تنعي شهداء الارهاب في المنصورة “الرئاسة” تنعي شهداء الارهاب في المنصورة

الرئيس عدلي منصور

نعت رئاسة الجمهورية منذ قليل، ضحايا حادث تفجير مديرية  أمن الدقهلية الإرهابي.

وأكدت الرئاسة في بيان لها، أن مثل تلك العمليات الإرهابية تزيد الدولة تصميمًا على اجتثاث الإرهاب من كافة ربوع البلاد، وإصرارا على تنفيذ خارطة مستقبل الشعب المصري وإرادته، وأضافت “إن رئاسة الجمهورية، ومن منطلق ثقتها في تلاحم أبناء الوطن خلف مؤسسات الدولة، تتعهد بضرب الإرهاب بيد من حديد قصاصاً لشهداء ومصابي هذا الحادث الإرهابي الخسيس”، مؤكدة أنها لن تسمح للإرهاب الأسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل والوقوف أمام إرادة الشعب المصري، واختتمت بيانها “رحم الله شهداء ، والهم ذويهم الصبر والسلوان”.

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