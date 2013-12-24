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المصريين الأحرار: لا تهاون مع التنظيم الإرهابى للإخوان فى الداخل والخارج

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المصريين الأحرار: لا تهاون مع التنظيم الإرهابى للإخوان فى الداخل والخارج المصريين الأحرار: لا تهاون مع التنظيم الإرهابى للإخوان فى الداخل والخارج

ندد حزب المصريين الأحرار بالعمل الإرهابى الجبان الذى سقط فيه العشرات من الشهداء والمصابين بمدينة المنصورة بعد منتصف ليلة أمس، فى محاولة جديدة من الجماعات الإرهابية لتعطيل خارطة الطريق واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.
> ودعا بيان الحزب لإتخاذ اجراءات حازمة والتحرك على الساحة الدولية بعد إعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً لمخاطبة الإنتربول الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لإدراج تنظيم الإخوان كمنظمة ارهابية وملاحقة أعضائها قضائياً وتجفيف مصادر تمويلها.
> وطالب حزب المصريين الأحرار الشعب المصرى بأحزابه ومنظماته الحقوقية والحكومة بعدم التهاون مع رؤوس الفتنة والمجرمين ومثيرى الشغب والفوضى فى الجامعات وشوارع والإسراع في محاكمة المجرمين المتورطين فى جرائم قتل المصريين ورجال الجيش والشرطة.
> وأكد حزب المصريين الأحرار أن إرهاب الإخوان وعصابات القتل الممولة من التنظيم الدولي وأجهزة مخابرات الدول المعادية لمصر لن يكسر إرادة الشعب المصرى ولن يوقف اصراره على استكمال خارطة المستقبل وخروج الملايين للإستفتاء بــ”نعم” على دستور مصر الجديد وبناء مؤسسات الدولة المدنية وتطهير البلاد من العناصر الإجرامية المتسترة بالدين والقضاء نهائياً على المشروع الفاشي والفاشل للإخوان للسيطرة على الحكم وتعطيل مسيرة الشعب المصرى نحو الإستقرار والتنمية واعادة الحياة الطبيعية للبلاد.

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