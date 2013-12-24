«الصحة»: إسعاف طائر لنقل ضباط أصيبوا في «انفجار المنصورة» إلى القاهرة

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جار توفير «إسعاف طائر» لنقل بعض الضباط المصابين في انفجار مديرية أمن الدقهلية، للعلاج بالمستشفى العسكري بالقاهرة.

وأضافت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم»، فجر الثلاثاء، أنه تبيّن من بقايا الانفجار أنه نتج عن انفجار سيارة بيضاء مفخخة في الشارع الجانبي لمديرية الأمن كانت متوقفة بين المديرية ومبنى المسرح القومي، ما خلّف حفرة كبيرة بمكان الانفجار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المكان بالتزامن مع انتشار خبراء الأدلة الجنائية لتحديد المادة المستخدمة في الانفجار.