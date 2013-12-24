أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الصحة»: إسعاف طائر لنقل ضباط أصيبوا في «انفجار المنصورة» إلى القاهرة

  • مصر
  • 5
Google+ Print
«الصحة»: إسعاف طائر لنقل ضباط أصيبوا في «انفجار المنصورة» إلى القاهرة «الصحة»: إسعاف طائر لنقل ضباط أصيبوا في «انفجار المنصورة» إلى القاهرة

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جار توفير «إسعاف طائر» لنقل بعض الضباط المصابين في انفجار مديرية أمن الدقهلية، للعلاج بالمستشفى العسكري بالقاهرة.

وأضافت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم»، فجر الثلاثاء، أنه تبيّن من بقايا الانفجار أنه نتج عن انفجار سيارة بيضاء مفخخة في الشارع الجانبي لمديرية الأمن كانت متوقفة بين المديرية ومبنى المسرح القومي، ما خلّف حفرة كبيرة بمكان الانفجار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المكان بالتزامن مع انتشار خبراء الأدلة الجنائية لتحديد المادة المستخدمة في الانفجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية