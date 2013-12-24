التليفزيون المصري يذيع برنامج "النيل أرزاق" ثم ينقل حادث الدقهلية عن "ontv"

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 24-12-2013 03:10

ماسبيرو

أذاع التليفزيون المصري برنامج "النيل أرزاق"، عقب التفجير الإرهابي الذي حدث منذ قليل لمديرية أمن الدقهلية، وراح ضحيته 14 قتيلا وعشرات المصابين.

وتناولت جميع القنوات الخاصة الأخرى حادث التفجير الإرهابي بشكل مفصل، في حين اكتفى التليفزيون المصري بإذاعة خبر بسيط في الشريط الأسفل من الأخبار، مع برنامج "أهم الأنباء" على فترات متباعدة.

ونقل برنامج "أهم النباء" صورة حية من مكان الانفجار، منقولة من فضائية "ontv".

وتناشد وزارة الصحة جميع المواطنين بمحافظة الدقهلية بالنزول الفور إلى المستشفيات، للتبرع بالدم إلى المصابين الذين فاق عددهم 130 شخص، في حين وصل عدد الوفيات إلى 14 حالة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى لأكثر من ذلك لفعل قوة التفجير الذي طال عدد من المباني المجاورة لمديرية الأمن.

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