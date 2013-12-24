عاجل| استنفار بمديرية أمن القاهرة بعد انفجار الدقهلية

كتب : الوطن الثلاثاء 24-12-2013 02:46

مديرية أمن القاهرة

تشهد مديرية أمن القاهرة حالة من الاستنفار الأمني، عقب حادث الانفجار الإرهابى الذى تعرضت له مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن مقتل 14 وإصابة نحو 130 آخرين على الأقل حتى الآن.

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