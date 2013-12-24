مكبرات صوت تطالب أهالي المنصورة بالتبرع بالدم لضحايا تفجير مديرية الأمن

كتب : صالح رمضان الثلاثاء 24-12-2013 03:00

انفجار مديرية أمن الدقهلية

تجوب سيارات تحمل مكبرات صوتية، شوارع ومدن محافظة المنصورة، تطالب الأهالي بالنزول والتبرع بالدم في المستشفيات، لإنقاذ ضحايا حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية.

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