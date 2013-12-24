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"التيار الشعبي" بالشرقية ينعى شهداء الدقهلية ويطالب بالقصاص

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"التيار الشعبي" بالشرقية ينعى شهداء الدقهلية ويطالب بالقصاص "التيار الشعبي" بالشرقية ينعى شهداء الدقهلية ويطالب بالقصاص

كتب : نظيمة البحراوى منذ 13 دقيقة

نعى التيار الشعبى المصرى بمركز فاقوس بالشرقية، الشهداء الأبرياء الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، ودعا التيار أن يتم شفاء مصابى الحادث.

وقال محمد مصطفى منسق التيار الشعبى بمركز فاقوس، فى تصريح لـ"الوطن"، أن الإرهابيين الذين يخططون للنيل من الوطن هم واهمون، ولن يسمح لهم الشعب بإراقة مزيد من الدماء، وإنهم إلى زوال والشعب والوطن هم الباقون.

وحمل مصطفى مسؤولية الحادث للجماعة الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان ومؤيديهم، وطالب بسرعة القبض على الجناة والقصاص منهم.

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