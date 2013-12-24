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الببلاوي : الانفجار عمل ارهابي بشع الغرض منه عدم استكمال خريطة الطريق

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الببلاوي : الانفجار عمل ارهابي بشع الغرض منه عدم استكمال خريطة الطريق الببلاوي : الانفجار عمل ارهابي بشع الغرض منه عدم استكمال خريطة الطريق

وصف الدكتور حازم الببلاوي الانفجار الذي وقع في محيط مديرية أمن الدقهلية بأنه عمل إرهابي بشع الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خريطة الطريق موضحا انه عمل وراؤه أيادٍ سوداء وارهابية وان الإرهاب لن ينجح في ذلك، وان الشعب المصري سيقف بقوة لاستكمال خريطة الطريق .
> وقال رئيس الوزراء ان من قام بهذا العمل هو إرهابي يريد أن يدمر مستقبل هذا البلد ولا يمكن السكوت عليه .. موضحا ان الغرض منه القضاء على الاستقرار وعلى إرساء الديمقراطية .
> واضاف ان الدولة لن تقصر في متابعة المجرمين ومحاربتهم وكل ذلك سيتم بالقانون، مشيرا الى ان من قامت بهذا العمل هي أياد إرهابية ومن وراءه ومن حرض عليه.
> وأكد أنه قام باصدار توجيهاته إلى وزير الداخلية ووزير الصحة للتعامل مع معطيات الحادث.

أ ش أ

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