قال الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة انه ارتفع ضحايا حادث انفجار مديرية الامن بالمنصورة الى 11 قتيلا و103 مصابين.
> وأكد الخطيب – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط صباح اليوم الثلاثاء – انه تم نقل المصابين وجثث القتلى الى مستشفيات :المنصورة العام، المنصورة الجامعى، المنصورة الدولى ومستشفى طلخا.
> وأفاد بأنه يوجد من بين المصابين حالات حرجة وطارئة.
الصحة: إرتفاع ضحايا حادث المنصورة الى 11 قتيلا و103 مصابا
قال الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة انه ارتفع ضحايا حادث انفجار مديرية الامن بالمنصورة الى 11 قتيلا و103 مصابين.