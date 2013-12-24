من هم أبرز المشاهير الذين رزقوا أولاداً في العام 2013؟

في 22 يناير، رزقت المغنية Shakira و Gerard Pique بصبي أسمياه Milan Piqué Mebarak. في 16 فبراير، رزق الممثل الإنكليزي Hugh Grant و Tinglan Hong ببنت أسمياها Tabitha. ورزق الممثلان Kristen Bell و Dax Shepard في 28 مارس بصبي أسمياه Lincoln Bell Shepard. وفي نفس اليوم إستقبل الممثل Jeremy Renner و Sonni Pacheco إبنتهما Ava Renner. نكمل جولتنا مع أبرز المشاهير الذين رزقوا أولاداً عام 2013 وهذه المرة مع الممثلين Channing Tatum و Jenna Dewan-Tatum اللذين رزقا بإبنة أسمياها Everly Tatum ولدت في 30 مايو. ورزق المخرج المخضرم George Lucas وزوجته Mellody Hobson في 22 يونيو بإبنة أسمياها Everest Lucas وفي 30 يونيو إستقبلت الممثلة Jessica Simpson وزوجها Eric Johnson إبنهما Ace Knute Johnson. في 11 يوليو ولد North West إبن المغني Kanye West و Kim Kardashian. وفي 22 يوليو أصبح الثنائي Penelope Cruz و Javier Bardem والدين لـ Luna Encinas Cruz، وفي نفس اليوم، ولد ولي عهد بريطانيا الأمير George ففرح والداه الأمير William وزوجته Kate Middleton.في 7 أغسطس إستقبل الممثل Vince Vaughn و Kyla Weber إبنهما Vernon Lindsay Vaughn. في 29 أغسطس رحّب الممثل Josh Duhamel والمغنية Fergie بمولودهما Axl Jack Duhamel. في 6 أكتوبر رزقت الممثلة Halle Berry والممثل الفرنسي Olivier Martinez بصبي أسمياه Maceo Robert Martinez. نكمل جولتنا مع أبرز المشاهير الذين رزقوا أولاداً عام 2013 وهذه المرة مع الممثلة Michelle Monaghan و Peter White اللذين أصبحا والدا الصبي Tommy Francis White. آخر أولاد المشاهير المولودين في العام 2013 اسمه غريب نعواً ما وهو Bear أي بالعربي "دب" وهو إبن الممثلة Kate Winslet و Ned Rocknroll