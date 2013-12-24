عاجل| طوارئ بمستشفيات الشرقية لاستقبال مصابي انفجار الدقهلية وتوفير أكياس الدم

"صحة الشرقية": مستعدون لإرسال أطباء وممرضين وأكياس دم فور مطالبة مستشفيات المنصورة

كتب : نظيمة البحراوى منذ 26 دقيقة

انفجار مديرية أمن الدقهلية

قال الدكتور عصام عبدالله عامر وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعدادت القصوى بكافة مستشفيات المحافظة، بخاصة مسشتفيات جامعة الزقازيق، مستشفى الأحرار، مسشتفى الزقازيق العام، استعدادا لاستقبال أي مصابين خلال حادث الانفجار الإرهابى الذى تعرضت له مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن استشهاد 14 وإصابة 130 آخرين.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريح لـ"الوطن"، أن المحافظة على استعداد لإرسال أطقم من الأطباء والممرضين، وكذلك أية كميات من أكياس الدم فور مطالبة مستشتفيات المنصورة بذلك.

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