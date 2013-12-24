ندوة لــ"المصرية لرعاية ضحايا الطرق" بمركز تنمية المرأة بالإسكندرية

عقدت أمس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، ندوة بمركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، بحضور عدد كبير من ممثلى الوزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة وجهاز شئون البيئة والتضامن الاجتماعى والإدارة العامة للمرور.

> أدار الندوة المستشار سامى مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية، لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، واستعرض حجم مشكلة حوادث الطرق فى مصر، وأوضح دور الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم كمنسق للعديد من الجهات، وذلك لما تقوم به من مشاريع.

كما ناقشت إيمان حماد أمين صندوق الجمعية وعضو مجلس الإدارة دور المرأة الهام فى خفض معدلات حوادث الطرق بصفتها "أم وزوجة ومربية".

وحضر الندوة الدكتورة نجوى العشرى رئيس الإدارة المركزية نائبا عن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، وتحدثت عن خطة وزارة الصحة فى تطوير المستشفيات وتطوير أقسام الاستقبال.

> وقد استعرض الدكتور محمد إبراهيم مدير مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، مشاركات الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم فى نشر الوعى المرورى والسلامة على الطرق منذ عام 2010 حتى الآن.

كما حضر أحمد متولى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم نائبا عن وزير التربية والتعليم، واستعرض أنشطة الجمعية فى مجال نشر الوعى المرورى وأهمها (مشروع أبنائنا مستقبلنا).

وفى كلمة ألقاها الدكتور محسن زمارة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية عن أهمية اليوم المصرى لذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذى أطلقته الجمعية أمس، وذلك فى إظهار حجم المشكلة ووجود الحلول العاجلة لخفض معدلات حوادث الطرق وأهمية نشر فكرة السلامة المرورية بالمدارس.

كما استعرض محمود عبد العال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية نيابة عن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، وناقش الأثر السلبى لحوادث الطرق من الناحية الاجتماعية وزيادة نسبة العجز والفقر فى المجتمع.

واستعرض الدكتور سامح رياض عبد الله نائب جهاز شئون البيئة أثر التلوث البيئى فى زيادة معدلات حوادث الطرق.

كما شاركت الإدارة العامة للمرور فى هذه الندوة، وألقى العميد نبيل عزت وليم مساعد مدير الإدارة العامة للمرور نيابة عن اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور، وأوضح مجهودات الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع الجيش فى تحسين طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

كما شاركت إدارة مرور الإسكندرية فى هذه الاحتفالية، وقام العقيد الحسينى محمد نائب عن اللواء مجدى إسماعيل مدير إدارة مرور الإسكندرية، وسرد خلال الندوة مجهودات إدارة المرور فى تحسين السلامة على الطرق.



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