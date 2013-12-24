إجراء قرعة دورى مراكز شباب محافظة كفر الشيخ لكرة القدم

أقيمت أمس الاثنين بمقر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ قرعة دورى مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ لكرة القدم، الذى أقره وزير الشباب خالد عبد العزيز، الذى يقام على "11" ملعبا قانونيا بالمحافظة.

وأجريت القرعة بوجود محمد عبد المقصود مدير عام المديرية وأحمد مصطفى وكيل المديرية للشباب، والدكتور إبراهيم شلبى مندوب وزارة الشباب، وأحمد الكريونى مدير إدارة الشباب، وأحمد سلطان مدير إدارة المشروعات، ومصطفى عيسى رئيس لجنة المسابقات، ومندوب عن كل مركز شباب .

وتم تقسيم المراكز إلى ثلاث مجموعات، أسفرت القرعة عن المواعيد التالية:

أولا: المجموعة الأولى: الأسبوع الأول: الأربعاء 1 / 1/ 2014

* أبو طبل × الحمراوى .

> * صندلا × القرضا .

> * قلين ×مسير .

> * منشة الشرقية × سيدى غازى .

الخميس 2 / 1 / 2014

* المنشأة الكبرى × شباس عمير.

* الأسبوع الثانى : الأحد 5 / 1 / 2014

* صندلا × الحمراوى . 2 ظهرا

> * أبو طبل × مسير .2 ظهرا

> * منشة الشرقية × القرضا . 2 ظهرا

> * شباس عمير × قلين . 2 ظهرا

الاثنين 6 / 1 / 2014

* المنشأة الكبرى × سيدى غازى . 2 ظهرا

* الأسبوع الثالث : الأربعاء 8 / 1 / 2014

* مسير × الحمراوى . 12 ظهرا

> * منشة الشرقية × صندلا . 2 ظهرا

> * شباس عمير × أبو طبل . 2 ظهرا

> * المنشاة الكبرى × القرضا . 2 ظهرا

الخميس 9 / 1 / 2014

* سيدى غازى × قلين . 2 ظهرا

* الأسبوع الرابع : الأحد 12 / 1 / 2014

* منشة الشرقية × الحمراوى . 2 ظهرا

> * شباس عمير × مسير . 2 ظهرا

> * المنشأة الكبرى × صندلا .2 ظهرا

> * سيدى غازى × أبو طبل . 12 ظهرا

الاثنين 13 / 1 / 2014

* قلين × القرضا .2 ظهرا

* الأسبوع الخامس : الخميس 16 / 1 / 2014

* شباس عمير × الحمراوى . 2 ظهرا

> * المنشأة الكبرى × منشة الشرقية . 2 ظهرا

> * سيدى غازى × مسير .2 ظهرا

> * قلين × صندلا . 2 ظهرا

> * القرضا × أبو طبل . 12 ظهرا

* الأسبوع السادس : الأحد 19 / 1 / 2014

* المنشأة الكبرى × الحمراوى . 2 ظهرا

> * سيدى غازى × شباس عمير . 2 ظهرا

> * قلين × منشة الشرقية . 12 ظهرا

الاثنين 20 / 1 / 2014

* أبو طبل × صندلا . 2 ظهرا

* الأسبوع السابع : الأربعاء 22 / 1 / 2014

* سيدى غازى × الحمراوى . 2 ظهرا

> * قلين × المنشاة الكبرى . 2 ظهرا

> * القرضا × شباس عمير . 12 ظهرا

> * أبو طبل × منشة الشرقية . 2 ظهرا

الخميس 23 / 1 / 2014

* صندلا × شباس عمير . 2 ظهرا

* الأسبوع الثامن : الأحد 26 / 1 / 2014

* قلين × الحمراوى . 2 ظهرا

> * القرضا × سيدى غازى . 2 ظهرا

> * أبو طبل × المنشأة الكبرى . 12 ظهرا

> * صندلا × شباس عمير . 2 ظهرا

الاثنين 27 / 1 / 20104

* مسير × منشة الشرقية . 2 ظهرا

الأسبوع التاسع : الأربعاء 29 / 1 / 2014

* القرضا × الحمراوى . 12 ظهرا

> * أبو طبل × قلين . 2 ظهرا

> * صندلا × سيدى غازى . 2 ظهرا

الخميس 30 / 1 / 2014

* مسير × المنشأة الكبرى . 2 ظهرا

> * منشة الشرقية × شباس عمير . 2 ظهرا

ثانيا : المجموعة الثانية :

*الأسبوع الأول

* محلة أبو على × قبريط .

> * المنشأة الجديدة × العيسوية .

> * كفر مجر ×شباس الشهداء .

> * قبريط ×سنهور المدينة .

> * دسوق × خليج بحرى .

*الأسبوع الثانى :

* المنشية الجديدة × محلة دياى .

> * كفر مجر × محلة أبو على .

> * قبريط × العيسوية .

> * دسوق × شباس الشهداء .

> * خليج بحرى × سنهور المدينة .

** الأسبوع الثالث :

* كفر مجر × محلة دياى .

> * قبريط × المنشية الجديدة .

> * دسوق × محلة أبو على .

> * خليج بحرى × العيسوية .

> * سنهور × شباس الشهداء .

** الأسبوع الرابع :

* قبريط × محلة دياى .

> * دسوق × كفر مجر .

> * خليج بحرى × المنشية الجديدة .

> * سنهور المدينة × محلة أبو على .

> * شباس الشهداء × العيسوية .

** الأسبوع الخامس :

* دسوق × محلة أبو على .

> * خليج بحرى × قبريط .

> * سنهور × كفر مجر .

> * شباس الشهداء × المنشية الجديدة .

> *العيسوية × محلة أبو على .

** الأسبوع السادس :

* خليج بحرى × محلة دياى .

> * سنهور × العيسوية .

> * شباس الشهداء × قبريط .

> * العيسوية × كفر مجر .

> * محلة أبو على المنشية الجديدة .

** الأسبوع السابع :

* سنهور × محلة دياى .

> * شباس الشهداء × خليج بحرى .

> * العيسوية × دسوق .

> * محلة أبو على × قبريط .

> * المنشية الجديدة ×كفر مجر .

** الأسبوع الثامن :

* شباس الشهداء × محلة دياى .

> * العيسوية × سنهور .

> * محلة أبو على × خليج بحرى .

> * المنشية الجديدة × دسوق .

> * كفر مجر × قبريط .

** الأسبوع التاسع :

* العيسوية × محلة دياى .

> * محلة أبو على × شباس الشهداء .

> * المنشية الجديدة ×سنهور .

> * كفر مجر × خليج بحرى .

> * قبريط × دسوق .

ثالثا : المجموعة الثالثة :

** الأسبوع الأول :

* الحلافى ×المجاز الشرقى .

> * إصلاح شالما × الحامول .

> * الكوم الطويل × بيلا .

> * الجرايدة × إبشان .

> * الحنفى × برج البرلس .

** الأسبوع الثانى :

* إصلاح شالما × المجاز الشرقى .

> * الكوم الطويل × الحلافى .

> * الجرايدة × الحامول .

> * الحنفى × بيلا .

> * برج البرلس إبشان .

** الأسبوع الثالث :

* الكوم الطويل × المجاز الشرقى .

> * الجرايدة × إصلاح شالما .

> * الحنفى × الحلافى .

> * برج البرلس الحامول .

> * إبشان × بيلا .

** الأسبوع الرابع :

* الجرايدة × المجاز الشرقى .

> * الحنفى × الكوم الطويل .

> * برج البرلس × إصلاح شالما .

> * إبشان × الحلافى .

> * بيلا × الحامول .

** الأسبوع الخامس :

* الحنفى × المجاز الشرقى .

> * برج البرلس × الجرايدة .

> * إبشان × الكوم الطويل .

> * بيلا × إصلاح شالما .

> * الحامول × الحلافى .

** الأسبوع السادس :

* برج البرلس × المجاز الشرقى